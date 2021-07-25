Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

В будущем президент России Владимир Путин надеется, окончательно сформулируют эти предложения и их обязательно их реализуют. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

В будущем президент России Владимир Путин надеется, окончательно сформулируют эти предложения и их обязательно их реализуют. Фото: скриншот трансляции ПМЭФ

Путин также напомнил, что Россия давно ведет с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности на Курильских островах.

Разговор носит беспрецедентный характер, отметил президент. Об этом он сказал специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. В будущем Путин надеется, окончательно сформулируют эти предложения и их обязательно их реализуют. Об этом сообщают «Известия».

Глава России также напомнил, что страна давно ведет с Японией работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности на Курилах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург 25 июля, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде в честь 325-летия ВМФ. Также он будет присутствовать при спуске на воду супертраулера новейшего поколения, построенного в рамках программы развития гражданского судостроения.