Путин примет участие в спуске на воду супертраулера в Петербурге

Судно построили в рамках программы развития гражданского судостроения.

Президент России Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург 25 июля, чтобы принять участие в Главном военно-морском параде в честь 325-летия ВМФ. Также он будет присутствовать при спуске на воду супертраулера новейшего поколения, построенного в рамках программы развития гражданского судостроения. Об этом сообщили в Кремле.

Известно, что это третий подобный супертраулер – всего планируют построить десять. Мероприятие состоится на Адмиралтейских верфях. Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса посмотреть парад петербуржцы смогут разве что благодаря трансляции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во время военно-морского парада перекроют проезд по дамбе. Дорогу перекроют патрульные экипажи ГИБДД.