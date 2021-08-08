Грузовик слетел в кювет при съезде с Мурманского шоссе

Грузовик съехал в кювет при съезде с Мурманского шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Грузовик съехал в кювет при съезде с Мурманского шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовой автомобиль слетел в кювет. Лобовое стекло транспортного средства полностью вылетело.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 8 августа, на Мурманском шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Прилег на газоне при съезде с Мурманского шоссе в сторону Разметелево», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что транспортное средства полностью оказалось за пределами проезжей части. Машина лежит на боку, лобовое стекло полностью выбито, заметно пострадал кузов.

Информация о пострадавших не приводится. Служб на месте не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка и микроавтобус вылетели в кювет после ДТП в Ленобласти.