Грузовик слетел в кювет при съезде с Мурманского шоссе

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовой автомобиль слетел в кювет. Лобовое стекло транспортного средства полностью вылетело.
Дорожный инцидент случился сегодня утром, 8 августа, на Мурманском шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Прилег на газоне при съезде с Мурманского шоссе в сторону Разметелево», — написал автор записи.
На фотографиях видно, что транспортное средства полностью оказалось за пределами проезжей части. Машина лежит на боку, лобовое стекло полностью выбито, заметно пострадал кузов.
Информация о пострадавших не приводится. Служб на месте не видно.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка и микроавтобус вылетели в кювет после ДТП в Ленобласти.