Грузовик слетел в кювет при съезде с Мурманского шоссе

Грузовик слетел в кювет при съезде с Мурманского шоссе
Грузовик съехал в кювет при съезде с Мурманского шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти грузовой автомобиль слетел в кювет. Лобовое стекло транспортного средства полностью вылетело.

Дорожный инцидент случился сегодня утром, 8 августа, на Мурманском шоссе. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Прилег на газоне при съезде с Мурманского шоссе в сторону Разметелево», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что транспортное средства полностью оказалось за пределами проезжей части. Машина лежит на боку, лобовое стекло полностью выбито, заметно пострадал кузов.

Информация о пострадавших не приводится. Служб на месте не видно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка и микроавтобус вылетели в кювет после ДТП в Ленобласти.

авария дтп новости СПб


 

Новости партнеров
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вильфанд спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России
Китайский блогер восхитился продуктами из российских супермаркетов
В понедельник Петербург накроет туман
Велосипедист отлетел в сторону после столкновения с авто на Бухарестской
Сборная России заняла третье место по количеству завоёванных на ОИ медалей
Мужчину госпитализировали после наезда авто «Дачия» на Маршала Говорова
В Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Фоторепортаж ...
Грузовик слетел в кювет при съезде с Мурманского шоссе