Легковушка и микроавтобус вылетели в кювет после ДТП в Ленобласти

На участке дороги Гатчина-Вырица произошло серьезное ДТП. Две машины улетели в кювет.
Дорожный инцидент случился в среду, 7 июля, в районе порота на Красницы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что за пределами проезжей части оказались легковой автомобиль и микроавтобус. Легковушка стоит в кювете на четырех колесах, а вот второй транспорт забрался в яму только капотом, перевернувшись на бок.
По словам очевидцев, в результате аварии пострадала женщина. Информация о ее состоянии не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти машина врезалась в дерево и повалила его.