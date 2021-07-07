Легковушка и микроавтобус вылетели в кювет после ДТП в Ленобласти

ДТП в районе поворота на Красницы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

ДТП в районе поворота на Красницы. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте".

На участке дороги Гатчина-Вырица произошло серьезное ДТП. Две машины улетели в кювет.

Дорожный инцидент случился в среду, 7 июля, в районе порота на Красницы. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что за пределами проезжей части оказались легковой автомобиль и микроавтобус. Легковушка стоит в кювете на четырех колесах, а вот второй транспорт забрался в яму только капотом, перевернувшись на бок.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадала женщина. Информация о ее состоянии не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти машина врезалась в дерево и повалила его.