В Ленобласти машина врезалась в дерево и повалила его

В Ленобласти машина врезалась в дерево и повалила его
В результате пострадал водитель и автомобиль. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В результате пострадал водитель, но, кажется, несильно.

Во Всеволожском районе Ленобласти вечером 6 июля произошла авария, в результате которой рухнуло дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось недалеко от железнодорожной станции «Осельки». Там автомобиль пытался обогнать машину, но водитель не справился с управлением, поэтому выехал на обочину и врезался в дерево. Преграда в итоге рухнула – кажется, травмы получил водитель, но он остался жив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Яхтенной каршеринг врезался в бетономешалку: обе машины получили повреждения. Пользователи шутят, что легковушка похожа на танк по сравнению с бетономешалкой.

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