На Яхтенной каршеринг врезался в бетономешалку: обе машины получили повреждения

На Яхтенной каршеринг врезался в бетономешалку: обе машины получили повреждения
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи шутят, что легковушка похожа на танк по сравнению с бетономешалкой.

В Приморском районе вечером 6 июля произошла авария, в результате которой были повреждены две машины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Яхтенной улице – там столкнулись каршеринг и бетономешалка. По какой причине это произошло – непонятно. Больше всего пользователей удивило, что оба участника ДТП получили примерно одинаковые повреждения.

«Каршеринг танк что ли, что так изувечил лицо бетономешалке?»,

— пишет один из комментаторов.

Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что на КАД в аварии с тремя легковушками пострадал человек.

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