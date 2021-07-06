На Яхтенной каршеринг врезался в бетономешалку: обе машины получили повреждения

Пользователи шутят, что легковушка похожа на танк по сравнению с бетономешалкой.
В Приморском районе вечером 6 июля произошла авария, в результате которой были повреждены две машины. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Все случилось на Яхтенной улице – там столкнулись каршеринг и бетономешалка. По какой причине это произошло – непонятно. Больше всего пользователей удивило, что оба участника ДТП получили примерно одинаковые повреждения.
«Каршеринг танк что ли, что так изувечил лицо бетономешалке?»,
— пишет один из комментаторов.
Ранее в gazeta.sbp.ru сообщалось, что на КАД в аварии с тремя легковушками пострадал человек.