На КАД в аварии с тремя легковушками пострадал человек

На КАД в аварии с тремя легковушками пострадал человек
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: pixabay

В результате инцидента образовалась серьезная пробка.

На КАД сегодня вечером, 6 июля, произошла серьезная авария, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на 41-м километре внешнего кольца КАД. Там столкнулись три легковых автомобиля. Один из них «сплющился», а второй угодил в ограждение. В результате происшествия пострадал один человек – его личность устанавливается.

Также известно об образовании пробки – из-за аварии заняты первая и вторая полосы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на КАД.

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