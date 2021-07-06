На КАД в аварии с тремя легковушками пострадал человек

В результате инцидента образовалась серьезная пробка.

На КАД сегодня вечером, 6 июля, произошла серьезная авария, в результате которой пострадал человек. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на 41-м километре внешнего кольца КАД. Там столкнулись три легковых автомобиля. Один из них «сплющился», а второй угодил в ограждение. В результате происшествия пострадал один человек – его личность устанавливается.

Также известно об образовании пробки – из-за аварии заняты первая и вторая полосы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на КАД.