В Петербурге прошел полумарафон «Северная столица». Фоторепортаж Gazeta.SPb

Спортивный полумарафон «Северная столица» ограничил движение в центре Петербурга до 13:00. Фото: Gazeta SPb, Михаил Киреев

Спортивный полумарафон «Северная столица» ограничил движение в центре Петербурга до 13:00. Фото: Gazeta SPb, Михаил Киреев

В Петербурге сегодня, 8 августа, проходит полумарафон «Северная столица».

Участники марафона пробежали через исторические места. Спортсмены миновали Дворцовую площадь, Казанской собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор.

Спортивный полумарафон «Северная столица» ограничил движение в центре Петербурга до 13:00.

Так, с 8 часов утра проезд личного и общественного транспорта поэтапно происходит на участках Садовой улицы, Невского проспекта и Дворцового проезда. Проезд закрыли у площади Труда, Васильевского и Петроградского острова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио.