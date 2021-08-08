Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро Олимпиады

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль в групповом многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Награда стала 70-й по счету в медальном зачете сборной России на олимпиаде в Токио. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) российские спортсменки набрали 90,400 балла. После команда России подала протест, который удовлетворили. Итоговый показатель спортсменок составил 90,700 балла.

Золото досталось сборной Болгарии, бронза ушла итальянкам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская спортсменка Дина Аверина уверена, что была достойна победы в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.