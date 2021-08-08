Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов

Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов
Прививочную кампанию для иностранных студентов могут организовать сами вузы. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Минобрнауки РФ не будет требовать от студентов обязательной прививки от ковида. Это касается и иностранных студентов. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.

Так, студенты из других стран, у которых есть полис ОМС, при желании могут вакцинироваться. Министр отмечает, что это возможно сделать на платной основе. Прививочную кампанию для иностранных студентов могут организовать сами вузы. Об этом министр сообщил в «Эхо Москвы».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова советовала студентам вакцинироваться к началу учебного года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что студентов Первого меда могут отчислить за отказ от вакцинации. Также невакцинированных студентов не допустят к учебной практике, так как работать в больницах без прививки нельзя. Ректор ПСПбГМУ Сергей Багненко рассказал о том, что студенты должны сделать прививку, в противном случае некоторых могут отчислить.

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Минобрнауки не требует обязательной вакцинации студентов
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