Студентов Первого меда могут отличить за отказ от вакцинации

Студентов Первого меда могут отличить за отказ от вакцинации
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Также невакцинированных студентов не допустят к учебной практике, так как работать в больницах без прививки нельзя.

Ректор ПСПбГМУ Сергей Багненко рассказал о том, что студенты должны сделать прививку от коронавируса, в противном случае некоторых могут отчислить. Также их не допустят до практики в больницах, так как в учреждениях нельзя работать без прививки. Об этом пишет Neva.Today.

Не делать прививку можно только тех, у кого есть противопоказания. Всем остальным вакцинироваться обязательно, заявили в университете. Дело в том, что прохождение практики необходимо для перевода на следующий курс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в ЕМА. В фонде убеждены, что процесс идет в положительном ключе.

вакцинация новости СПб псбгуму университет


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Американские раки пожрали финских и пятятся в Петербург
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Бородина разорвала дружбу с Бузовой, обнародовав личную переписку. Телеведущая встала на защиту Орловой в скандале с
Бородина разорвала дружбу с Бузовой, обнародовав личную переписку. Телеведущая встала на защиту Орловой в скандале с "Домом-2"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Mattel создала куклу в честь разработчицы вакцины Oxford/AstraZeneka
Несовершеннолетние петербурженки стали чаще рожать в 2020 году
В петербургские вузы поступило более 700 тысяч заявлений
Петростат насчитал смертей от ковида больше, чем оперштаб
Студентов Первого меда могут отличить за отказ от вакцинации
В Бангладеш от молнии погибли 17 гостей свадьбы
В Ленобласти появятся семь площадок для раздельного сбора покрышек
В Ленобласти впервые за семь лет открылся лагерь «Сокол»