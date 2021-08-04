Студентов Первого меда могут отличить за отказ от вакцинации

Также невакцинированных студентов не допустят к учебной практике, так как работать в больницах без прививки нельзя.

Ректор ПСПбГМУ Сергей Багненко рассказал о том, что студенты должны сделать прививку от коронавируса, в противном случае некоторых могут отчислить. Также их не допустят до практики в больницах, так как в учреждениях нельзя работать без прививки. Об этом пишет Neva.Today.

Не делать прививку можно только тех, у кого есть противопоказания. Всем остальным вакцинироваться обязательно, заявили в университете. Дело в том, что прохождение практики необходимо для перевода на следующий курс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РФПИ рассказали о процессе одобрения «Спутника V» в ЕМА. В фонде убеждены, что процесс идет в положительном ключе.