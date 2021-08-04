В РФПИ рассказала о процессе одобрения «Спутника V» в ЕМА

В фонде убеждены, что процесс идет в положительном ключе.

В РФПИ прокомментировали процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств. В фонде убеждены, что все в порядке и идет в положительном ключе. Об этом сообщили в Telegram-канале вакцины.

«Все данные о клинических испытаниях «Спутника V» были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв»,

— говорится в посте.

Также в РФПИ подчеркнули, что им жаль слышать различные политизированные заявления о российском препарате. В фонде заявили, что некоторые спикеры продолжают клеветать, несмотря на неоднократные опровержения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что самую крупную партию «Спутника V» завезли в Петербург.