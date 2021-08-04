Самую крупную партию «Спутника V» завезли в Петербург

Самую крупную партию &#171;Спутника V&#187; завезли в Петербург
Препарат расфасован по две дозы в ампуле. Фото: правительство Ленобласти

На фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз.

Об этом в среду сообщили в Смольном. В Северную столицу поступило 137,4 тысячи комплектов доз вакцины. Препарат расфасован по две дозы в ампуле.

На сегодняшний день в городе сформировался основательный запас вакцины. Все желающие привиться могут записаться в удобный для себя пункт вакцинации и выбрать подходящее время.

На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации. Общее число привитых горожан достигло 1,3 млн. Из них 1 млн полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что НИИ гриппа имени Смородинцева сворачивает COVID-стационар. После 23 августа клиника вернется к приему плановых пациентов.

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