НИИ гриппа имени Смородинцева сворачивает COVID-стационар

После 23 августа клиника вернется к приему плановых пациентов. Фото: комитет по здравоохранению

После 23 августа клиника вернется к приему плановых пациентов. Фото: комитет по здравоохранению

Специализированная клиника НИИ гриппа имени Смородинцева ближе к концу августа свернет инфекционный стационар и вернется к обычной работе.

Как сообщается на странице медицинского учреждения «ВКонтакте», клиника перестанет принимать пациентов с коронавирусом или подозрением на него с 23 августа.

Ранее в НИИ гриппа имени Смородинцева, как и во многих других городских медучреждениях, развернули ковидный стационар, куда принимали только зараженных коронавирусом. После 23 августа клиника вернется к приему плановых пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге почти 600 человек находятся в реанимации с COVID и пневмониями. За сутки было госпитализировано 186 человек. Соответствующие данные приведены в расширенной статистике по COVID-19.