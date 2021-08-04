В Петербурге почти 600 человек находятся в реанимации с COVID и пневмониями

В Петербурге на амбулаторном лечении с коронавирусом и пневмониями находятся 50 840 человек. Соответствующие данные приведены в расширенной статистике по COVID-19.

К настоящему моменту в медучреждениях города находятся 6,2 тыс. пациентов с коронавирусом и пневмониями. За сутки было госпитализировано 186 человек.

По данным статистики, опубликованной администрацией города, в реанимации остаются 583 человека, на ИВЛ — 265. Для инфицированных горожан развернуто 8,3 тыс. коек в 13 городских и 8 федеральных стационарах.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус выявили у 1 906 человек. В статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 54 случая.

Лидером по суточной заболеваемости среди других регионов стала Москва — 2 505 случаев. На третьем месте Московская область — 1 517, а на втором месте оказался Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обоими компонентами вакцины от коронавируса привились 28 172 человека.