ДТП с автомобилем Росгвардии в Петербурге попало на камеры

ДТП с автомобилем Росгвардии в Петербурге попало на камеры
От удара автомобиль встал на два колеса, но не перевернулся. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

Машина Росгвардии чуть не перевернулась после столкновения с двумя автомобилями на юге Северной столице.

Уличные камеры зарегистрировали, как машина Росгвардии около 11 часов вечера летит на вызов с включенными мигалками. На перекрестке на проспекте Ветеранов в Кировском районе автомобиль не пропустил «Ниссан Кашкай». Затем машину Росгвардии отбросило на соседний микроавтобус. Об этом сообщает «Фонтанка».

От удара автомобиль встал на два колеса, но не перевернулся. В аварии никто не пострадал. Проходит проверка по факту ДТП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на КАДе огнем всполохнул «Вольво». Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сегодня, в воскресенье, восьмого августа, почти в два часа дня поступила информация о пожаре по адресу: сорок первый километр Кольцовой автодороги.

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