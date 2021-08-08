В Петербурге на КАДе огнем всполохнул «Вольво»

В Петербурге на КАДе огнем всполохнул &#171;Вольво&#187;
В результате пожара никто не пострадал. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Очередной пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, в воскресенье, восьмого августа, почти в два часа дня поступила информация о пожаре по адресу: сорок первый километр Кольцовой автодороги. В машине «Вольво С80» сгорел салон и детали. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

В 14:13 огонь потушили. В результате пожара никто не пострадал. В тушении пожара участвовали две спецмашины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коммуналке на Большом Сампсониевском ночью загорелась постель. В ночь на 6 августа в Выборгском районе города тушили квартирный пожар. С огнем справились за полчаса. По информации петербургского главка МЧС, жильцы трехкомнатной коммунальной квартиры вызвали пожарных в два часа ночи. ЧП произошло в одной из комнат коммуналки на Большом Сампсониевском проспекте, 72.

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