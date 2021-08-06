В коммуналке на Большом Сампсониевском ночью загорелась постель

В ночь на 6 августа в Выборгском районе города тушили квартирный пожар. С огнем справились за полчаса.

По информации петербургского главка МЧС, жильцы трехкомнатной коммунальной квартиры вызвали пожарных в два часа ночи. ЧП произошло в одной из комнат коммуналки на Большом Сампсониевском проспекте, 72. Там загорелись постельные принадлежности.

К месту происшествия направили 14 человек личного состава и три пожарные машины. Пожар потушили спустя полчаса. Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Возрождения автомобилист снес светофор и поехал дальше. Спущенное колесо и сработавшая подушка безопасности не смутили сидевшего за рулем мужчину. «Уезжает со спущенным колесом, складывая сработавший airbag на ходу», — написал автор записи.