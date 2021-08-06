На Возрождения автомобилист снес светофор и поехал дальше

На Возрождения автомобилист снес светофор и поехал дальше
Автомобилист снес светофор. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Кировском районе Петербурга автомобилист сбил светофор и продолжил движение. ДТП водителя будто не смутило.

Дорожный инцидент произошел на перекрестке улиц Возрождения и Маршала Говорова. Видеозапись с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водитель «Ниссана Примеры» на полном ходу врезался в столб со светофором и дорожными знаками, а спустя несколько секунд продолжил движение. Спущенное колесо и сработавшая подушка безопасности не смутили сидевшего за рулем мужчину.

«Уезжает со спущенным колесом, складывая сработавший airbag на ходу», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка вылетела с трассы в Ленинградской области. Информация о состоянии водителя не приводится.

авария дтп новости СПб


 

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На Возрождения автомобилист снес светофор и поехал дальше
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