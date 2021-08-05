Иномарка вылетела с трассы в Ленинградской области

Иномарка вылетела с трассы в Ленинградской области
Автомобиль слетел в кювет во Всеволожском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП. Автомобиль вылетел в кювет.

Дорожный инцидент случился в четверг, 5 августа. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель иномарки не смог доехать до садоводства «Пульс» и вылетел с трассы. В результате его Nissan угодил в глубокую канаву, прикрытую кустами и деревьями.

Информация о состоянии водителя не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП на КАД собрало крупную пробку. Дорогу не поделили четыре легковых автомобиля.

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