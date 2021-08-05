Массовое ДТП на КАД собрало крупную пробку

На внутренней стороне КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Виновником аварии, по словам очевидцев, стал автомобиль, который занесло в ограждение.
Дорожный инцидент случился сегодня, 5 августа, на участке перед съездом на проспект Косыгина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам автомобилистов, водитель авто марки Volkswagen не справился с управлением, в результате чего транспорт врезался в ограждение, а после машину развернуло. Всего повреждено четыре машины.
«Трое мужчин из VW вышли в шоке. Всего 4 машины», — написал автор записи.
На кадрах видно, что передняя часть иномарки серьезно пострадала, машина стоит поперек дороги. В комментариях пользователи жалуются, что из-за ДТП на КАД образовалась крупная пробка.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе автомобиль финов вылетел в цементовоз.