Массовое ДТП на КАД собрало крупную пробку

Массовое ДТП на КАД собрало крупную пробку
Массовое ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На внутренней стороне КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Виновником аварии, по словам очевидцев, стал автомобиль, который занесло в ограждение.

Дорожный инцидент случился сегодня, 5 августа, на участке перед съездом на проспект Косыгина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам автомобилистов, водитель авто марки Volkswagen не справился с управлением, в результате чего транспорт врезался в ограждение, а после машину развернуло. Всего повреждено четыре машины.

«Трое мужчин из VW вышли в шоке. Всего 4 машины», — написал автор записи.

На кадрах видно, что передняя часть иномарки серьезно пострадала, машина стоит поперек дороги. В комментариях пользователи жалуются, что из-за ДТП на КАД образовалась крупная пробка.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе автомобиль финов вылетел в цементовоз.

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