На Мурманском автомобиль финов вылетел в цементовоз

На Мурманском шоссе произошло столкновение. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Мурманском шоссе произошло столкновение. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Ленинградской области во Всеволожском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участием цементовоза.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», авария случилась на съезде в Волхов.

Легковой автомобиль марки «Хонда» вылетел на одностороннее встречное движение, в результате чего попали под цементовоз. Отмечается, что на легковушке финские номера.

В данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то в ходе дорожного происшествия. Судя по фотографии, сотрудников Госавтоинспекции еще нет на месте случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лихачи на каршеринге снесли снесли дорожный знак и светофор на Парнасе. Автомобиль вылетел на тротуар.