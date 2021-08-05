На Мурманском автомобиль финов вылетел в цементовоз

В Ленинградской области во Всеволожском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие при участием цементовоза.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», авария случилась на съезде в Волхов.
Легковой автомобиль марки «Хонда» вылетел на одностороннее встречное движение, в результате чего попали под цементовоз. Отмечается, что на легковушке финские номера.
В данный момент неизвестно, пострадал ли кто-то в ходе дорожного происшествия. Судя по фотографии, сотрудников Госавтоинспекции еще нет на месте случившегося.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лихачи на каршеринге снесли снесли дорожный знак и светофор на Парнасе. Автомобиль вылетел на тротуар.