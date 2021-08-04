Лихачи на каршеринге снесли снесли дорожный знак и светофор на Парнасе

Каршеринг вылетел на тротуар. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Каршеринг вылетел на тротуар. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с участием каршеринга произошло на пересечении улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова. Автомобиль вылетел на тротуар.

Дорожный инцидент случился сегодня ночью, 4 августа. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, около 3:30 молодые люди на каршеринге на указанном перекрестке снесли знак пешеходного перехода и светофор, после чего выкатились на тротуар.

В результате инцидент обошлось без пострадавших. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об еще одном ДТП с участием каршеринга. Госпитализация потребовалась одному человеку. Еще одного достают из искорёженной машины спасатели.