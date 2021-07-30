В Петербурге в ДТП с каршерингом пострадали два человека

В Петербурге в ДТП с каршерингом пострадали два человека
Одного передали бригаде скорой помощи, другого достают из машины сотрудники МЧС. Фото: скрин группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте". 

Жесткая авария произошла в ночь на 31 июля в Кировском районе Северной столице. Госпитализация потребовалась одному человеку. Еще одного достают из искорёженной машины спасатели.

ВАЗ и каршеринг столкнулись так, что арендованный «Фольксваген» отбросило в припаркованную фуру. Одного передали бригаде скорой помощи, другого достают из машины сотрудники МЧС. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Почему как самокаты кого то заденут, сразу обыски, каршеринги каждый день адовые замесы устраивают и всем пофигу, при том что там по поддельным аккаунтам катают», — пишут в комментариях наблюдатели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.

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