В «Мега Дыбенко» не зайти: из-за толп посетителей ограничили вход

Мега Дыбенко. Фото: МЕГА
Мега Дыбенко. Фото: МЕГА

У «Мега Дыбенко» столпились толпы покупателей, они не могут попасть в торговый центр. Выглядит все так, будто бы наступили времена советского дефицита.

Из-за большого количества людей вход в ТЦ пришлось ограничить. Такая ситуация случается уже не в первый раз. Вчера, 7 августа, покупатели также стояли в очередях на вход в торгово-развлекательный комплекс «Мега Дыбенко».

В социальных сетях горожане «хвастаются» огромными очередями. Люди жалуются, что в не могут попасть внутрь здания. Живая очередь образовалась потому, что этого требуют эпидемиологические норм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» на Лиговском проспекте в тестовом режиме заработал крупнейший в городе пункт вакцинации от коронавируса. В нем привились уже 140 человек.

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