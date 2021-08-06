Пункт вакцинации в ТРЦ «Галерея» открылся в тестовом режиме

В ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в тестовом режиме заработал крупнейший в городе пункт вакцинации от коронавируса. В нем привились уже 140 человек.

Как сообщили в Смольном, в полном объеме новый прививочный пункт заработает с понедельника, 9 августа. Пока его открыли в тестовом режиме: проверяется система электронной очереди, логистика. За два дня работы медики успели привить 140 посетителей.

В пункте оборудовали 11 прививочных кабинетов. На работу пригласили 11 врачей, 11 медицинских сестер и шестерых администраторов. Прививать здесь будут вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Пункт вакцинации будет работать каждый день с 10 до 20 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинацию от COVID прошли более 1,3 млн петербуржцев.