В Петергофе открыт сенсорный сад для детей с ментальными проблемами

В Петергофе открыт сад для детей с ментальными проблемами. Фото: Pixabay

В Петергофе открыт сад для детей с ментальными проблемами. Фото: Pixabay

Неповторимый сенсорный сад организовали специально для малышей, имеющих с ментальные расстройства.

В Петергофе, на территории, где располагается интернат №1, работает сенсорный сад. Он предназначен специально для ребят, имеющих ментальные проблемы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города на Неве.

Уникальный сенсорный сад создали специально для 300 воспитанников дома-интерната. Над проектом работали и психологи, и методологи.

Специалисты считают, что работа нервной системы нормализуется при помощи тактильных ощущений.

Кроме того, пока малыши будут ухаживать за садом, это поможет стабилизировать их ментальное состояние. Ведь они будут отвлекаться на выращивание цветов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге, в реконструированных оранжереях Таврического сада, появится новое общественное пространство. Оно откроется в июле 2025 года.