В Ленобласти появился центр верховой езды для детей-инвалидов

В Ленобласти появился центр верховой езды для детей-инвалидов
Для детей в Ленобласти появился центр верховой езды . Фото: Бечин Денис

Центр верховой езды для детей-инвалидов находится в Ленинградской области в деревне Новополье.

Для малышей с ограниченными возможностями создали реабилитационно-досуговый центр адаптивной верховой езды «Сердце». Старт работе центра 6 августа дал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Центр «Сердце» занимается не только реабилитацией детей-инвалидов, но и их семей. Помимо верховой езды в центре возможна арт-терапия и участие в музыкальных занятиях и творческих вечерах.

Отмечается, что в «Сердце» особое внимание будут обращать на физиотерапию и ментальное здоровье детей. Также в центре располагаются кабинеты ЛФК, массаж, невролог, психотерапевт, логопед, психолог, дефектолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назван способ избежать вспышек заражения коронавирусом среди детей.

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