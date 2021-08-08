Назван способ избежать вспышек заражения коронавирусом среди детей

С началом нового учебного года может вырасти число заражений COVID-19 среди детей. Об этом заявили опрошенные эксперты.

Так, по словам инфекциониста Николая Малышева, препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет. С появлением других, более заразных, штаммов показатели заболеваемости могут значительно возрасти.

Как сообщил ТАСС, коллега инфекциониста Евгений Тимаков нашел способ защитить детей от пандемии. Он считает, что для этого нужно вакцинировать взрослых. Он объяснил это тем, что дети часто заражаются коронавирусом именно от взрослых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. В настоящее время повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается.