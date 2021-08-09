Водитель BMW устроил массовое ДТП на Невском

Водитель BMW устроил массовое ДТП на Невском
На Невском произошло массовое ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 9 августа в центре Петербурга, на Невском проспекте, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, аварию спровоцировал внедорожник BMW X5, который выехал на встречку. Столкнулись около пять автомобилей. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Один из свидетелей произошедшего рассказал, что немецкий автомобиль выехал на Невский проспект с Думской улицы. За рулем BMW находился мужчина, после ДТП он вышел из салона машины и снял госномера.

«На Невском лютый замес. 4 или 5 машин. X5 на встречке. Вероятно, вылетел. Скорая на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.

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