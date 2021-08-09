Посол России в Германии озвучил сроки завершения «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

До полного окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» остаются считаные недели. Об этом завил посол России в Германии Сергей Нечаев.

По его словам, работы по трубопроводу находятся на финальной стадии.

«Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения «Северного потока — 2», — цитируют посла «Известия».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.