Потепление придет в Ленобласть в начале рабочей недели

Потепление придет в Ленобласть в начале рабочей недели
Ожидается туман. Фото: pixabay

В понедельник, 9 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ночью подует слабый ветер. Днем ожидается ветер юго-западного, западного направлений, его порывы будут достигать 4-9 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ожидается на уровне +11…+16 градусов. Днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов.

Добавим, атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться. Кроме того, в региональном МЧС предупредили о том, что утром Ленобласть окутает туман, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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