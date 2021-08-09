Врач назвал симптомы легкой формы ковида

Врач назвал симптомы легкой формы ковида
Одним из таких симптомов может быть кашель. Фото: pixabay.com

Врач-терапевт Георгий Сапего рассказал, какие симптомы коронавируса считаются легкими.

Он отметил, что речь идет о симптомах, похожих на проявления обычной простуды.

«Кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела где-нибудь до 38 градусов, ломота в мышцах, слабость, общее недомогание. Может быть легкая одышка при физической нагрузке», — цитирует его радио Sputnik.

С начала пандемии в России выявлено 6 447 750 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 164 881 летальный исход, выздоровели 5 755 507 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обязательные требования по прививке детей от COVID-19 вводить не будут. В планах такого нет. В настоящее время повышенной заболеваемости COVID-19 среди детей не наблюдается.

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