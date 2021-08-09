В борьбу за Месси включился еще один клуб

«Тоттенхэм» стал еще одним претендентом на подписание бывшего нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Daily Express. По данным источника, лондонский клуб поборется за аргентинского нападающего с «ПСЖ».
Напомним, 5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Причиной его ухода из клуба стали финансовые и структурные ограничения, которые существуют в чемпионате Испании.
Месси выступал за «Барселону» с 17 лет. Он участвовал в 520 матчах и забил 474 гола. Вместе с клубом он 10 раз выиграл чемпионат Испании, три раза стал победителем на чемпионате мира.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Барселона» уступила «Атлетику» в финале Суперкубка Испании. «Атлетик» Бильбао стал обладателем Суперкубка Испании. Команда обыграла «Барселону» со счетом 2:3 в дополнительное время.