«Цены кусаются»: российские звезды жалуются на подорожавший отдых

Пандемия и вызванные ею сложности в путешествиях — ограничения, ПЦР-тесты и QR-коды — уже не пугают туристов, но вот заметный рост цен на отдых отмечают даже звезды шоу-бизнеса. Теперь отпуск как никогда «влетает в копеечку».

Отечественные туроператоры подтверждают наблюдения путешественников: в 2021 году затраты на поездки сильно увеличились. Возможно, сказывается резко сократившееся число направлений для отдыха, а может, подорожание обусловлено многочисленными ограничениями, затронувшими и перевозки, и сферы услуг, и гостиничный бизнес. Так или иначе, съездить в отпуск этим летом оказалось ощутимо дорого даже для звезд российского шоу-бизнеса.

Например, от поездок за границу, сильно бьющих по кошельку, отказалась известная актриса Эвелина Бледанс. Артистка решила исследовать отечественные курорты и отправилась в Крым и Сочи. Её коллега по цеху, певица и актриса Анна Семенович, все же уехала за рубеж — в Грецию. Уже находясь на отдыхе, Семёнович осознала, насколько же ощущает подскочивший курс валюты.

«Нам дороговато», — прокомментировала звезда новые цены, передает портал Teleprogramma.pro. К примеру, чтобы поужинать в обычной таверне на двух-трех человек, придется потратить 9 тысяч рублей — в такую сумму неожиданно «превратились» 100 евро. А более престижные рестораны потребуют куда больших трат.

Между тем «антикоронавирусные» требования к туристам в разных странах постоянно меняются. Так, на Кипре из-за роста заболеваемости путешественников обязали сдавать ПЦР-тесты каждую неделю. В противном случае нарушителю грозит штраф — 300 евро. Правда, вакцинированных людей это не касается, но подтвердить прохождение процедуры можно только с помощью электронного сертификата, который нужно всегда носить с собой.