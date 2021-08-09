В Петербург поступило 24 тысячи комплектов доз «Спутника Лайт»

Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступила на фармацевтическую базу Петербурга.

Об этом сегодня сообщили в Смольном. Партию антиковидной вакцины завезли в ОАО «Фармбаза». Всего в город поступило 24 тысячи комплектов доз.

Губернатор Александр Беглов отметил, что вакцина поступает в Северную столицу на регулярной основе. Жители могут привиться в 150 пунктах вакцинации, также прививки ставят мобильные бригады.

«Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — заявил глава города.

По данным на 9 августа, от коронавируса в Петербурге привились уже 1,370 млн человек. Полный цикл вакцинации прошли 1,137 млн из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы оценили идею всеобщего тестирования на COVID.