В Петербург поступило 24 тысячи комплектов доз «Спутника Лайт»

В Петербург поступило 24 тысячи комплектов доз &#171;Спутника Лайт&#187;
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Новая партия вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» поступила на фармацевтическую базу Петербурга.

Об этом сегодня сообщили в Смольном. Партию антиковидной вакцины завезли в ОАО «Фармбаза». Всего в город поступило 24 тысячи комплектов доз.

Губернатор Александр Беглов отметил, что вакцина поступает в Северную столицу на регулярной основе. Жители могут привиться в 150 пунктах вакцинации, также прививки ставят мобильные бригады.

«Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — заявил глава города.

По данным на 9 августа, от коронавируса в Петербурге привились уже 1,370 млн человек. Полный цикл вакцинации прошли 1,137 млн из них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы оценили идею всеобщего тестирования на COVID.

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