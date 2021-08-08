Петербуржцы оценили идею всеобщего тестирования на COVID

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Около трети жителей Петербурга (36%) положительно оценили идею всеобщего тестирования на COVID-19. Об свидетельствует исследование сервиса SuperJob.

Участие в опросе приняли 1 600 жителей Северной столицы и столько же москвичей. Больше в обоих городах за тестирование выступают мужчины.

При этом в Петербурге обязательное тестирование больше поддерживает старшее поколение, а в Москве — молодые люди.

Напомним, по суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1 907 случаев. Лидером стала Москва — 2 761 случай. На третьем месте Московская область — 1 527.

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