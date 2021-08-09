Жителям Петербурга пообещали настоящее лето в ближайшие дни

Жителям Петербурга пообещали настоящее лето в ближайшие дни
Такая погода ждет петербуржцев. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В начале недели в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем температура воздуха будет достигать 24 градусов. Идеальная летняя погода продержится как минимум до среды, 11 августа.

Днем ожидается умеренный ветер, юго-западных и западных направлений. В некоторых районах пройдет небольшой кратковременный дождь. В ночное время суток столбики термометров будут показывать +15 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.

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