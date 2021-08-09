Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев

Умер правозащитник, один из авторов Конституции Сергей Ковалев
Сергей Ковалев умер 9 августа. Фото: скриншот видео Youtube

В Москве на 92-м году жизни скончался российский правозащитник и соавтор Конституции РФ Сергей Ковалев.

О смерти правозащитника сообщил его сын Иван Ковалев на своей странице в Facebook. Мужчина написал, что его отца не стало сегодня рано утром. Он умер во сне в возрасте 91 года.

Причины смерти не уточняются. О дате и месте прощания станет известно позднее.

Сергей Ковалев в советские годы был диссидентом, за выпуск оппозиционного самиздата его осудили на семь лет тюрьмы и три года ссылки. После освобождения стал депутатом Верховного Совета СССР и Госдумы РФ. Также он был первым российским уполномоченным по правам человека. Стал одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы российской Конституции.

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