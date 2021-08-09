Российских учителей переведут на отечественные мессенджеры

Учителей обяжут общаться со школьниками и родителями только в российских мессенджерах. Фото: unsplash

Учителей обяжут общаться со школьниками и родителями только в российских мессенджерах. Фото: unsplash

В России к следующему году планируют перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры и IT-сервисы.

Как сообщает «Коммерсантъ», Минцифры к концу 2021 года подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций», в которую включат почту, мессенджеры и сервисы для видеосвязи.

К февралю власти разработают рекомендации для учителей школ и преподавателей вузов, по которым они смогут общаться с родителями, школьниками и студентами, используя при этом только отечественные сервисы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти учителей обязали сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября. Результаты теста должны быть получены не ранее, чем за 72 часа до выхода на работу.