Российских учителей переведут на отечественные мессенджеры

Российских учителей переведут на отечественные мессенджеры
Учителей обяжут общаться со школьниками и родителями только в российских мессенджерах. Фото: unsplash

В России к следующему году планируют перевести всех госслужащих и бюджетников на российские мессенджеры и IT-сервисы.

Как сообщает «Коммерсантъ», Минцифры к концу 2021 года подготовит нормативную базу для перевода госслужащих и бюджетников на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций», в которую включат почту, мессенджеры и сервисы для видеосвязи.

К февралю власти разработают рекомендации для учителей школ и преподавателей вузов, по которым они смогут общаться с родителями, школьниками и студентами, используя при этом только отечественные сервисы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти учителей обязали сдавать ПЦР-тест перед 1 сентября. Результаты теста должны быть получены не ранее, чем за 72 часа до выхода на работу.

бюджетники госслужащие мессенджеры минцифры


 

Новости партнеров
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Врачи рассказали, как избежать тромбозов после коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти еще 234 человека заболели коронавирусом
Россия открыла авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
Водитель Kia Rio попался на взятке в Невском районе
Российских учителей переведут на отечественные мессенджеры
Минобрнауки выпустило рекомендации для вузов по непривитым студентам
Состоялось 255-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
В Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция по выдвижению и регистрации ...
В Петербурге зафиксировано 1895 новых случаев коронавируса