Россия открыла авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение оперштаб принял в конце июля.

Улететь в эти страны можно будет из аэропортов Москвы. В Манаму (Бахрейн), а также в Пунта-Кану и Ла-Роману (Доминикана) рейсы будут выполняться два раза в неделю, а в Пуэрто-Плату — трижды в неделю.

Также три раза в неделю из Москвы будут летать самолеты в Кишинев (Молдавия).

Кроме того, с сегодняшнего дня увеличивается число регулярных рейсов в сирийский Дамаск — до трех в неделю. Самолеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет.