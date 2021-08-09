Россия открыла авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией

Россия открыла авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией
Авиасообщение возобновлено. Фото: pixabay

Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией. Такое решение оперштаб принял в конце июля.

Улететь в эти страны можно будет из аэропортов Москвы. В Манаму (Бахрейн), а также в Пунта-Кану и Ла-Роману (Доминикана) рейсы будут выполняться два раза в неделю, а в Пуэрто-Плату — трижды в неделю.

Также три раза в неделю из Москвы будут летать самолеты в Кишинев (Молдавия).

Кроме того, с сегодняшнего дня увеличивается число регулярных рейсов в сирийский Дамаск — до трех в неделю. Самолеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх будут летать пять раз в неделю на каждом из маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет.

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