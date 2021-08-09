Познер: Россия «заслужила» наказание на Олимпиаде из-за допинга

Познер: Россия &#171;заслужила&#187; наказание на Олимпиаде из-за допинга
Владимир Познер. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Журналист и телеведущий Владимир Познер оценил выступление сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Мы (Россия – Прим. ред.) выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами», — цитирует его «Матч ТВ».

Журналист также заявил, что Россия «заслужила» наказание за то, что спортсмены якобы применял допинг. Познер надеется, что страна «усвоила урок».

Напомним, гимнастка Дина Аверина завоевала серебро в художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио. За четыре вида дисциплины петербурженка набрала 107,650 балла. Спортсменка уступила золото своей сопернице из Израиля Лине Ашрам, которая выступила с результатом 107,800 балла.

Ее сестра Арина Аверина перед последним видом программы была третьей, но во время упражнения с лентой ей пришлось сменить гимнастический снаряд. В итоге она заняла только четвертое место. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Белоруссии Алина Горносько — 102,700 балла.

Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в личном многоборье в художественной гимнастике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский принесли сборной России серебро в пляжном волейболе на Олимпийских играх в Токио. В финале российские пляжники уступили спортсменам из Норвегии Андерсу Молу и Кристиану Сёруму. Красильников и Стояновский проиграли со счетом 0:2.

Владимир Познер олимпиада олимпийские игры


 

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