Эксперты рассказали, что изменится после запуска КАД-2 в Петербурге

Эксперты рассказали, что изменится после запуска КАД-2 в Петербурге
Вторая кольцевая может принести городу миллиарды рублей дохода и сокращение пробок. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

В скором времени вокруг Петербурга начнется строительство второй кольцевой автодороги. Эксперты оценили масштаб транспортных перемен после запуска КАД-2.

О строительстве КАД-2 было сказано на встрече Владимира Путина с руководителями Петербурга и Ленобласти. По задумке, вторая кольцевая станет частью плана по соединению России единым транспортным потоком от Балтики до Урала.

Как предполагают специалисты, вторая КАД будет строиться по примеру московской Центральной кольцевой автомобильной дороги. Проезд по столичной трассе стоит в среднем 2,5 рубля за километр. Новая трасса помогла разгрузить вечные пробки на МКАДе. Если новая дорога вокруг Петербурга будет действовать по такому же принципу, то принесет городу миллиарды рублей дохода и сокращение пробок. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Однако она может быть построена и по образцу петербургского полукольца, которое связывает Север и Юг города. Тогда магистраль свяжет между собой пригороды Петербурга. В любом случае КАД-2 объединит город и область в единую агломерацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов объяснил, зачем нужно строить КАД-2.

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