В Петербурге нашли незаконные отели с нелегалами

В итоге было возбуждено четыре уголовных дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В итоге было возбуждено четыре уголовных дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина). Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге сотрудники Центра «Э» совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции провели рейды с целью выявления фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Как сообщили 9 августа в ГУ МВД по городу и региону, в хостелах в Центральном, Невском и Колпинском районах города обнаружено фактическое несоответствие количества мест для размещения постояльцев с числом зарегистрированных там граждан. В некоторых случаях, оно в два раза превышало реальное количество мест для размещения.

В итоге было возбуждено четыре уголовных дела по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Кроме того, в отношении 15 иностранных граждан составлены административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге правоохранительные органы провели миграционный профилактический рейд, в результате которого было задержано более 250 иностранных граждан и изъято почти 200 литров контрафактного алкоголя.