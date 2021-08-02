После рейда на юге Петербурга было задержано 250 мигрантов

После рейда на юге Петербурга было задержано 250 мигрантов
Полиция Петербурга провела рейд. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге правоохранительные органы провели миграционный профилактический рейд, в результате которого было задержано более 250 иностранных граждан и изъято почти 200 литров контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на прошлой неделе, в выходные дни, в Московском и Фрунзенском районах Северной столицы оперативники провели рейд, целью которого было выявление правонарушений в сфере миграционного законодательства.

Полицейские проверили точки общественного питания и еще более 30 мест, где могли компактно проживать мигранты. Так, в отделы полиции для дальнейшего разбирательства отправили более 250 иностранных граждан.

Позднее выяснилось, что 176 мигрантов находятся в России с нарушением закона. Всех их привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Отмечается, что несколько десятков иностранных граждан были привлечены за другие нарушения. Например, мелкое хулиганство или распитие алкоголя в запрещенных местах.

Кроме этого, в Московском районе правоохранители нашли небольшой склад. Там находился контрафактный алкоголь, примерно 200 литров. Подделку изъяли и возбудили административное дело.

Также, в ходе рейда задержали одного гражданина, находящегося в розыске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сосновом Бору поймали 24-ех мигрантов-нелегалов.

мигранты новости СПб профилактический рейд


 

Новости партнеров
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Абоненты МегаФона теперь могут год бесплатно пользоваться Apple Music
На полупустой улице Академика Константинова произошла авария
Любовницы, оскорбления и грязные подробности: как Мамаевы устроили шоу из ...
Петербургские туристы сняли лесной пожар с борта самолета
После рейда на юге Петербурга было задержано 250 мигрантов
Стрельба и насилие: недетские «развлечения» детей в Петербурге
Двух окрепших нерпят выпустили в Ладогу
ФАС по Петербургу: «Пятерочка» и «Перекресток» растут законно