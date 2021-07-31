В Сосновом Бору поймали 24 мигрантов-нелегалов

У всех иностранцев были проблемы с документами.

В Сосновом Бору за последнее время задержали 24 мигранта-нелегала, у которых выявили проблему с документами. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что иностранцев поймали во время рейда на одном из местных предприятий. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мигранты нарушили миграционного и пограничное законодательство и не должны находиться на территории России.

Среди задержанных были граждане Узбекистана и Таджикистана. Им предстоит выплатить денежный штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух мигрантов будут судить за избиение инвалида в Мурино.