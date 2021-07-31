В Сосновом Бору поймали 24 мигрантов-нелегалов

отношении мужчины составлен протокол. Фото: Pixabay
Мужчинам придется выплатить штрафы. Фото: Pixabay

У всех иностранцев были проблемы с документами.

В Сосновом Бору за последнее время задержали 24 мигранта-нелегала, у которых выявили проблему с документами. Об этом сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что иностранцев поймали во время рейда на одном из местных предприятий. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мигранты нарушили миграционного и пограничное законодательство и не должны находиться на территории России.

Среди задержанных были граждане Узбекистана и Таджикистана. Им предстоит выплатить денежный штраф.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух мигрантов будут судить за избиение инвалида в Мурино.

мигрант новости СПб сосновый бор


 

Новости партнеров
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После массовой драки в Петербурге к ответственности привлекли более 160 ...
В Сосновом Бору поймали 24 мигрантов-нелегалов
В Кронштадте открылась вторая очередь парка «Патриот»
Прокуратура начала проверку обрушения дачи Кривдиной в Сестрорецке
На Кубани после прививки от ковид умерла целая семья
На Дальневосточном проспекте произошло массовое ДТП
В Пушкине водитель бросил бутылку на дорогу: она вернулась обратно
Активисты убрали Лиговский канал и близлежащие территории