Двух мигрантов будут судить за избиение инвалида в Мурино

СК возбудил уголовное дело после того, как группа мигрантов избила троих жителей в Мурино. Инцидент произошел еще в апреле 2021 года.

Дело возбуждено по статье УК «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц», сообщили в СУ СК по Ленобласти.

По версии следствия, иностранные граждане, занимающиеся частным извозом, на дороге во Всеволожском районе, избили троих местных жителей, из которых один является инвалидом.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в Пушкинском районе двое преступников украли у мужчины украшения и технику. Около 20:00, к полицейским обратился 51-летний мужчина. Он сообщил, что двое неизвестных избили его в своей же квартире.