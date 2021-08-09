В Петербурге горожан прививают в ТЦ «Галерея»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В торгово-развлекательном комплексе «Галерея», располагающемся на Лиговском проспекте, продолжает работать крупнейший в Петербурге пункт вакцинации, где прививают от новой коронавирусной инфекции.

Напомним, в Смольном сообщали, что в полном объеме новый прививочный пункт заработает с сегодняшнего дня, с 9 августа.

В пункте оборудовали 11 прививочных кабинетов. На работу пригласили 11 врачей, 11 медицинских сестер и шестерых администраторов. Прививают здесь будут вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Пункт вакцинации будет работать каждый день с 10:00 до 20:00 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 1895 новых случаев коронавируса.