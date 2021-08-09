В Петербурге горожан прививают в ТЦ «Галерея»: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Петербурге горожан прививают в ТЦ &#171;Галерея&#187;: фоторепортаж Gazeta.SPb
Пункт вакцинации в "Галерее" работает в полную силу. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В торгово-развлекательном комплексе «Галерея», располагающемся на Лиговском проспекте, продолжает работать крупнейший в Петербурге пункт вакцинации, где прививают от новой коронавирусной инфекции.

Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется большим спросом среди горожан. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется большим спросом среди горожан. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется большим спросом среди горожан. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется большим спросом среди горожан. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется большим спросом среди горожан. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется большим спросом среди горожан. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Пункт вакцинации в «Галерее» пользуется большим спросом среди горожан. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Напомним, в Смольном сообщали, что в полном объеме новый прививочный пункт заработает с сегодняшнего дня, с 9 августа.

Большое количество посетителей «Галереи» приходят на вакцинацию в новый прививочный пункт. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Большое количество посетителей «Галереи» приходят на вакцинацию в новый прививочный пункт. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Большое количество посетителей «Галереи» приходят на вакцинацию в новый прививочный пункт. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Большое количество посетителей «Галереи» приходят на вакцинацию в новый прививочный пункт. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Большое количество посетителей «Галереи» приходят на вакцинацию в новый прививочный пункт. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В пункте оборудовали 11 прививочных кабинетов. На работу пригласили 11 врачей, 11 медицинских сестер и шестерых администраторов. Прививают здесь будут вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Пункт вакцинации будет работать каждый день с 10:00 до 20:00 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировано 1895 новых случаев коронавируса.

галерея новости СПб пункт вакцинации


 

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