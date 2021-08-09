В Петербурге зафиксировано 1895 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 1895 новых случаев коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1895 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом стало известно в понедельник, 9 августа.

В России за сутки зафиксировано 22 160 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 769 летальных исходов. При этом 14 474человека смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на третьем — Московская область.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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