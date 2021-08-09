МакSим переводят из реанимации в обычную палату

Однако заниматься любимым делом — пением- девушке пока нельзя. Кроме этого, певице запрещены полеты на самолетах.

Российская исполнительница МакSим довольно быстро пошла на поправку, поэтому буквально вечером понедельника, 9 августа, ее переведут из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает в социальной сети Instagram директор певицы Маргарита Соколова.

Также представитель певицы отметила, что про то, когда девушку выпишут — еще не говорят, однако, возможно, это произойдет в ближайшее время.

По словам медиков, случай с МакSим редкий и уникальный, ведь такой благополучный исход случается далеко не со всеми пациентами.

Помимо этого, Марину Абросимову ожидает длительное восстановление, хотя она уже сейчас может сама есть, ходить и общаться, Но вот петь и летать на самолётах ей пока запрещено.

Напомним, что о плохом самочувствии исполнительница сообщила сама подписчикам в Instagram в середине июня. По ее словам, она подумала, что простудилась. Уже через несколько дней ее госпитализировали и диагностировали у нее 40% поражения легких. Позже появлялись сообщения о 80% поражения легких, печени, проблемах с сердцем. Официального подтверждения эти слухи не нашли.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что МакSим только начинает осознавать, что была в коме так долго.